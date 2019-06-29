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رقم الخبر: 256936
تاريخ النشر: حزيران 29, 2019
الوقت: 16:48
الاقسام: سياسة
التواطؤ السعودي الأميركي ضد الشعب الفلسطيني
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