  • السبت ٢٥ شوال ١٤٤٠
  • السبت , يونيو 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256935 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 16:48 الاقسام: رياضة  
باريس سان جيرمان مستعد لتقديم تنازلات جديدة بشأن نيمار

باريس سان جيرمان مستعد لتقديم تنازلات جديدة بشأن نيمار

وافق نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم على تقديم تنازلات جديدة بشأن المهاجم نيمار دا سيلفا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية حسبما كشفت تقارير صحفية.

وكانت صحيفة “لو باريزيان” قد أكدت أمس الجمعة أن باريس سان جيرمان خفض قيمة بيع نيمار إلى 222 مليون يورو ، أي نفس المبلغ الذي دفعه قبل ثلاث سنوات لشرائه من صفوف برشلونة.

ومع ذلك ، فقد ذكرت نفس الصحيفة الفرنسية بعد ظهر اليوم السبت أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم تنازلات جديدة لكي يتخلص من اللاعب الدولي البرازيلي بأسرع وقت هذا الصيف.

ويدرك النادي الفرنسي أن العلاقة مع نيمار أصبحت مقطوعة ، وذلك بعد أن اعترف علناً برغبته في مغادرة باريس سان جيرمان خلال هذا الصيف والعودة بيته ، في إشارة مباشرة إلى نادي برشلونة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: سبورت 360
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/8128 sec