وكانت صحيفة “لو باريزيان” قد أكدت أمس الجمعة أن باريس سان جيرمان خفض قيمة بيع نيمار إلى 222 مليون يورو ، أي نفس المبلغ الذي دفعه قبل ثلاث سنوات لشرائه من صفوف برشلونة.



ومع ذلك ، فقد ذكرت نفس الصحيفة الفرنسية بعد ظهر اليوم السبت أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم تنازلات جديدة لكي يتخلص من اللاعب الدولي البرازيلي بأسرع وقت هذا الصيف.



ويدرك النادي الفرنسي أن العلاقة مع نيمار أصبحت مقطوعة ، وذلك بعد أن اعترف علناً برغبته في مغادرة باريس سان جيرمان خلال هذا الصيف والعودة بيته ، في إشارة مباشرة إلى نادي برشلونة.