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رقم الخبر: 256934 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 15:02 الاقسام: منوعات  
قبرص.. اكتشاف حطام سفينة من العصر الروماني

قبرص.. اكتشاف حطام سفينة من العصر الروماني

عثر باحثون في قبرص على حطام سفينة تعود للعصر الروماني قبالة سواحل منتجع شهير، يُعتقد أنه أول اكتشاف من نوعه بهذه الحالة حول الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط،

واكتشف غواصون حطام السفينة وشحنتها قبالة منطقة بروتاراس الشرقية، فيما يقوم خبراء آثار بفحصه حالياً، وقالت هيئة الآثار القبرصية في بيان: «هذا أول حطام كامل لسفينة رومانية يعثر عليه قبالة قبرص، ويتوقع أن تسلط دراسته الضوء على مستوى اتساع ونطاق التجارة بين قبرص وباقي الأقاليم الرومانية بشرق المتوسط»، وكانت السفينة تحمل جراراً يرجح أنها من سوريا وقلقيليا، وهي منطقة ساحلية بجنوب تركيا اليوم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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