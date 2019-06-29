تقاعد أشهر كلبة إنقاذ في العالم تقاعدت فريدا، وهي كلبة إنقاذ من نوع لابرادور اكتسبت شهرة في أنحاء العالم بعد قيامها بأعمال بطولية خصوصاً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المكسيك في سبتمبر 2017، وبنظارتها وحذائها اللذين صنعا خصيصاً لها أصبحت الكلبة ذات اللون الأصفر، نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي وظهرت في وشم دقه رجل على جسده وعلى صورة غير رسمية لعملة من فئة 500 بيزو، فيما بالغت بعض التدوينات في مدح (بطولاتها).