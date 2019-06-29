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رقم الخبر: 256932 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 15:01 الاقسام: منوعات  
حقيبة من قماش القطن هدية يابانية لقادة قمة العشرين

حقيبة من قماش القطن هدية يابانية لقادة قمة العشرين

قدمت اليابان حقائب استثنائية لضيوفها من الشخصيات البارزة والصحفيين الذين يمثلون نحو 37 دولة تشارك في قمة العشرين التي تنعقد في مدينة أوساكا؛ كهدية تذكارية من البلد المضيف.

وتتفرد حقيبة «قمة العشرين» في كونها خالية تماماً من البلاستيك، فقد خيطت الحقيبة المصنوعة من قماش القطن على يد حرفيين بارزين من «أوساكا»، كما تحتوي أيضاً على أشياء وأغراض يومية خالية من البلاستيك، وتُظهر إحساساً يابانياً حقيقياً. ويعد موضوع الحد من النفايات البلاستيكية أحد أبرز المحاور المنتظر طرحها على طاولة زعماء القمة، لاتخاذ إجراءات حول النفايات البلاستيكية البحرية، حيث ستتخذ الدول المشاركة خطوات لمنع تدفق النفايات البلاستيكية في المحيط.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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