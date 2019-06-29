قد تتفاجأ ببكاء أحد الأشخاص عند سماع صوت أحد الطيور أو محاولته للجلوس في الأماكن البعيدة عن العصافير، الأمر الذي يثر دهشة من حوله الذين لا يعلمون أن السبب هو إصابته بالخوف من الطيور، والذي نتعرف عليه في السطور المقبلة، وفقاً لما ذكره موقع ( verywellmind).

يعتبر السبب الأكثر شيوعاً للخوف من الطيور، هو المرور بحادث سيء في الطفولة نتيجة التعامل مع إحدى الطيور العدوانية مثل سرقة طيور النورس للفشار أو بعض الوجبات الخفيفة، ما تسبب في الشعور بالخوف من الطيور عامة.

أعراض الخوف من الطيور

تختلف أعراض الخوف من الطيور من شخص لآخر، قد يخشى البعض التعامل مع الطيور الكبيرة أو الطيور البرية، أو التعامل مع العينات المحنطة بالمتاحف، أو المنازل، ما يتسبب في ظهور الأعراض، التالية: ارتعاش الجسم، البكاء، عدم التحرك من المكان، محاولة الاختباء.

وقد يتطور الأمر عند بعض المرضى، بتجنب التنزه بالحدائق العامة، أو الذهاب لحديقة الحيوان، خوفاً من رؤية الطيور، أو حتى الخوف من الخروج من المنزل لمواجهة طائر.

يحتاج المريض للذهاب لطبيب نفسى للخضوع لجلسات العلاج المعرفي السلوكي، الذي يساعده على مواجهة خوفه، واستبدال الأفكار السلبية، بالإيجابية، أو استخدام أساليب علاج أخرى، مثل التنويم المغناطيسي أو الأدوية مع العلاج، التي تساعد في تقليل الشعور بالخوف.