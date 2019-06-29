قد يشعر البعض بآلام حارقة في الساق او ما يعرف باسم التشنج الليلي، الذي قد تكون أسبابه تناول بعض أنواع الأدوية او الحالات الطبية المختلفة، مثل مرض السكري، والاعتلال العصبي، أو قصور الغدة الدرقية والجفاف.

في بعض الحالات يمكن أن تسهم الأنشطة خلال النهار في هذا النوع من آلام الساق، بما في ذلك الوقوف على سطح صلب لفترة طويلة من الزمن أو إجهاد عضلات الساق بشكل مفرط.

ويمكن أن تسبب تشنجات الساق الليلية إحساساً مؤلماً في عضلات الساقين المختلفة، ولكن في أغلب الأحيان، يمكن أن يستمر التشنج لمدة بضع دقائق، ويحدث تشنج العضلات عندما تنقبض عضلات الساقين، كما يوضح موقع ( WebMD).

بعض الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب تشنجاً ليلياً مؤلماً أيضا هي إدمان الكحوليات، اختلال التوازن بكهرباء الجسم، التصلب المتعدد، أمراض الكلى، أو تسطح الأقدام ووجود مشكلة في الدورة الدموية. في بعض الأحيان، وقد يكون سبب تقلصات عضلات الساق الليلي أثناء النوم الوضع الخاطئ للجسم مما يؤثر على عضلات الساق، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب بعض الأعراض آلام الساقين، بما في ذلك المنشطات وحبوب منع الحمل.

الطريقة البسيطة لعلاج تشنج الساق هي تمديد عضلات الساق المصابة، وتناول بعض المكملات الغذائية التي قد تكون مفيدة لتقلصات الساق وتشمل فيتامين (هـ) وفيتامين (ب) والمغنيسيوم.