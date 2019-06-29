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رقم الخبر: 256883 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 14:56 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الجامعات الإيرانية في قائمة المتفوقة عالميا وفق تصنيف شنغهاي

الجامعات الإيرانية في قائمة المتفوقة عالميا وفق تصنيف شنغهاي

نشر تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات مؤخراً (2019) قائمة تضم الجامعات المتفوقة عالمياً حيث اكتسبت الجامعات الإيرانية مكانة مرموقة .

ووفقاً للتصنيف المنشور في 26 يونيو/حزيران فإن الجامعات الإيرانية نالت حصة أكبر مقارنة بالجامعات الآسيوية الأخرى واستحوذت على مكانات مرموقة في مختلف التخصصات الجامعية.

ومن أبرز الجامعات الإيرانية التي وردت ضمن القائمة هي جامعات أميركبير التكنولوجية وآزاد وطهران ونوشيرواني بابل التكنولوجية وياسوج وإعداد المدرسين واصفهان التكنولوجية وشريف التكنولوجية والعلم والتكنولوجيا وسمنان ومشهد وكيلان وكاشان وخواجه نصير الدين طوسي التكنولوجية وشيراز وغيرها.

وتفوقت الجامعات الإيرانية في فروع الرياضيات وهندسة الميكانيك وهندسة الكهرباء والإلكترونيات والسيطرة والنظم والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا.

ويشار إلى أن تصنيف شنغهاي  (ARWU( يعد من أشهر التصنيفات للجامعات والأكاديميات العلمية على مستوى العالم.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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