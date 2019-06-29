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رقم الخبر: 256882 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 14:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مشروع لتطوير قطاع صناعة الادوية في ايران

مشروع لتطوير قطاع صناعة الادوية في ايران

أعلن رئيس لجنة تنفيذ أوامر الامام الخميني (رض) محمد مخبر عن إعداد مشروع لتطوير قطاع صناعة الادوية في ايران والحد من خروج العملة الاجنبية.

وقال مخبر، في تصريح ادلى به خلال اجتماع جمع مدراء اللجنة التنفيذية لاوامر الامام الخميني (رض) واعضاء نقابة قطاع صناعة الادوية، إن هذا المشروع سيثمر عن خفض انفاق 55 بالمئة من العملة الاجنبية في هذا القطاع.

واضاف: إن الاعداء فرضوا حظرا على استيراد الادوية الا إن الاحصاءات الرسمية تشير الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع بنسبة 97 بالمئة.

وتابع: إن كلفة استيراد المواد الاولية لانتاج الادوية في ايران تبلغ 700 مليون دولار وفي حال تنفيذ المشروع الجديد سينخفض هذا العدد بنسبة 55 بالمئة في غضون عامين.

ونوه الى إنه سيتم توفير نحو 350 الى 400 مليون دولار من خلال تنفيذ المشروع الاخير في انتاج المواد الاولية للادوية في الداخل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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