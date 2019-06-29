وفي هذا السياق قال الدكتور سلسبيلي إنه وبعد إجراء دراسات عديدة اكتشفنا أن المياه العادمة تحتوي على كم هائل من الفسفور وهو الذي تقل نسبته في أراضي البلدان الآسيوية.

وأضاف أن اللافت في الأمر هو أن إيران قبل هذا الوقت كانت في المرتبة الرابعة بقائمة الدول المستوردة لسماد الفوسفات في حين أن كماً هائلاً من هذا العنصر القيم كان يتم التخلص منه دون أن يدرك أحد في البلاد قيمته الحقيقية.

وتابع: إن بمقدور المفاعل المذكور تحويل المواد الأولية الموجودة في المياه العادمة إلى سماد إستروفايت الذي يعد من أكثر الاسمدة قيمة في العالم.

ونوه إلى أن السماد المذكور يتميز بخواص عديدة وهو ما جعل دول العالم تقدم على شرائه في الأسواق العالمية.

كما لفت إلى أن العوائد الحاصلة من خلال بيع السماد ستشكل مصدر دخل ممتاز للبلاد. وخلص إلى أن هذا الابتكار بإمكانه معالجة المشاكل التي تواجهها مزارع تربية المواشي والمصانع الكبيرة.