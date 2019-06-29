قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه من المستحسن أن تتخلى تركيا عن صفقة منظومة الدفاع الروسية صواريخ "إس 400".

وأضاف ترامب للصحفيين خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات قمة العشرين: "يتعين على تركيا أن تتخلى عن صفقة "إس 400".. إنه أمر غير مقبول، وعلى تركيا عدم شراء هذا النوع من الأسلحة لأنها عضو في الناتو.. ويجب علينا التقيد بجميع الالتزامات".

وتابع ترامب: "نحن نقدم الأسلحة والمعدات العسكرية لتركيا، والتبادل التجاري بين بلدينا يتعاظم، وبطبيعة الحال نتطلع إلى زيادة النمو بين بلدينا.. إننا نتعاون بشكل وثيق مع تركيا، ولدينا صفقات كثيرة تم التوصل إليها"، مؤكدا على أن الجانبين يتطلعان إلى إيجاد حلول مشتركة للبلدين.