قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه مستعد للتوصل لاتفاق تجاري "تاريخي" مع الصين، وذلك في بداية اجتماعه مع نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين.

بدوره، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في بداية الاجتماع إن الولايات المتحدة والصين ستستفيدان من التعاون وستخسران في حال المواجهة.

وقال شي جين بينغ: "هناك حقيقة أساسية واحدة لا تتغير، مفادها أن الصين والولايات المتحدة ستستفيدان من التعاون وستخسران في حالة المواجهة".

وأضاف: أن "التعاون والحوار أفضل من التوتر والمواجهة".

وكان متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قال يوم الخميس، إن على الولايات المتحدة أن ترفع فورا العقوبات التي فرضتها على شركة "هواوي" الصينية لمعدات الاتصالات، وذلك قبل أيام من اجتماع منتظر بين زعيمي البلدين لبحث مسائل التجارة.

ووضعت الولايات المتحدة "هواوي" أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات في العالم وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية، على قائمة سوداء للصادرات، متعللة بمبررات تتعلق بالأمن القومي. ويمنع هذا الإدراج الموردين الأمريكيين من البيع لـ"هواوي" دون الحصول على موافقات خاصة.

وتنفي "هواوي" أن تشكل منتجاتها تهديدا أمنيا.