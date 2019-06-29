قالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي IPU: من المؤسسف ان تتعالى اليوم أصوات تنادي بالتفرد والتعصب القومي والتخويف من الاخر، و هذا سرطان كان يهدد البشرية في الماضي، وبالتالي يجب أن نتعلم من التاريخ و ندرك أنه بالامكان الجلوس على طاولة واحدة وإيجاد حلول للمشاكل الموجودة.

وكانت "غابريلا كوئواس بارون" رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي قد زارت ايران الاسبوع الماضي واجرت محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين وشاركت في اجتماع أعمال اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية المعنية بالشؤون السياسية.

وردا على سؤال حول التعاون بين إيران واتحاد البرلماني الدولي وما هو تقييمك لدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاتحاد؟

اجابت كوئواس بارون، إن عضوية إيران ونشاطها فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية والحوار بين البرلمانات المختلفة أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، و في هذا الصدد، يمثل ممثل إيران عضوا مهما ومؤثرا جدا في اللجنة ، وبسبب عضويته الطويلة في اللجنة، فإنه يقدم مشورة قيمة بشأن مختلف القضايا، الشيء الثاني الذي يهمنا في هذا الصدد هو أن إيران هي أيضا عضو في المجموعة الاستشارية لمكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي وهي مجموعة تعمل على تعزيز الحوار وتقدم الأليات لمكافحة الإرهاب، حيث تقدم الجمهورية الإسلامية أدوات وتوصيات إلى البرلمانات لمناقشة مسألة مكافحة الإرهاب، في مجالات الميزانية والرصد وغيرها من المجالات .

هناك نقطة مهمة أخرى فيما يتعلق بأهمية عمل الجمهورية الإسلامية للاتحاد وهي المشاركة في اللجنة الدولية لحقوق الانسان، والتي تتعامل مع مختلف القضايا ، بما في ذلك الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية ، والذين لا يملكون أرضا والمهاجرون وطالبو اللجوء.

في المجموع ، فإن الوفد الإيراني فعال للغاية ، لأنه يشارك دائما في لجان مختلفة. على سبيل المثال ، عندما نريد مناقشة أو الموافقة على قرار بشأن قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمم المتحدة ، فإن الوفد الإيراني نشط للغاية في هذا الصدد.

يتبع...