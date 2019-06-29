أعلن مسؤول صيني، الجمعة، على هامش اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا أن بلاده ستواصل استيراد النفط الإيراني رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

واوردت "سكاي نيوز" ان فو كونغ المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية قال في تصريح للصحفيين عقب المحادثات "نحن نرفض فرض عقوبات من جانب واحد وبالنسبة لنا أمن الطاقة أمر مهم".

وعندما سئل هل ستشتري الصين النفط الإيراني رد قائلا " "نحن لا نتبنى سياسة (تصفير واردات النفط الإيراني) التي تنتهجها الولايات المتحدة. نرفض الفرض الاحادي للعقوبات".