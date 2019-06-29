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رقم الخبر: 256863 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 10:57 الاقسام: عربيات  
تنظيم "القاعدة" يعزي بوفاة مرسي

تنظيم "القاعدة" يعزي بوفاة مرسي

أصدر تنظيم "القاعدة" بيانا بشأن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي داخل محكمة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وحمل "القاعدة" في البيان الذي وزعه عبر وسائله للدعاية اليوم الجمعة السلطات المصرية المسؤولية عن وفاة مرسي، وقدم تعازيه إلى أهالي الرئيس مرسي.

وأحدثت وفاة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر أثناء جلسة قضائية صدى واسعا في العالم، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو من أشد منتقدي السيسي، أن هذه الوفاة تثير شبهات، فيما حملت بعض الجماعات الحقوقية السلطات المصرية المسؤولية عن منع الرئيس المعزول من تلقي الرعاية الصحية المطلوبة في السجن.

من جانبها أكدت السلطات المصرية أن مرسي كان يتلقى عناية طبية كاملة ودورية وأنه كان يعالج من الأمراض التي عانى منها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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