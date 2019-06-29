وحمل "القاعدة" في البيان الذي وزعه عبر وسائله للدعاية اليوم الجمعة السلطات المصرية المسؤولية عن وفاة مرسي، وقدم تعازيه إلى أهالي الرئيس مرسي.

وأحدثت وفاة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر أثناء جلسة قضائية صدى واسعا في العالم، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو من أشد منتقدي السيسي، أن هذه الوفاة تثير شبهات، فيما حملت بعض الجماعات الحقوقية السلطات المصرية المسؤولية عن منع الرئيس المعزول من تلقي الرعاية الصحية المطلوبة في السجن.

من جانبها أكدت السلطات المصرية أن مرسي كان يتلقى عناية طبية كاملة ودورية وأنه كان يعالج من الأمراض التي عانى منها.