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رقم الخبر: 256862 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 10:58 الاقسام: محليات  
موسوي: ايران ستبقى بالاتفاق النووي اذا التزمت الأطراف الأوروبية بتعهداتها

موسوي: ايران ستبقى بالاتفاق النووي اذا التزمت الأطراف الأوروبية بتعهداتها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى في الاتفاق النووي اذا التزمت الأطراف الاوروبية بتعهداتها.

وقال موسوي في تصريح أمس الجمعة لوكالة أنباء الأناضول، " اذا التزمت الدول الاوروبية بتعهداتها المدرجة في الاتفاق النووي، عندها ستبقى ايران في هذا الاتفاق (النووي)".

وأضاف، "أما في حالة عدم حصولنا على الإطمئنان اللازم في هذا الأمر، فإن الإنسحاب من الاتفاق النووي أو اتخاذ الخطوات التالية (لخفض الالتزامات) ستكون من بين خيارات ايران القادمة ".

وتابع موسوي الذي ادلى بهذا التصريح قبل انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أمس الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا، قائلا "نحن نتوقع ان يتم في هذا الاجتماع اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الاتفاق النووي، وبقاء ايران في الاتفاق النووي سيتوقف على نتائج هذا الاجتماع ".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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