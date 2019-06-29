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رقم الخبر: 256859 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 10:56 الاقسام: محليات  
الاتحاد الأوروبي: أطراف الاتفاق النووي ستكثف الجهود لرفع الحظر عن إيران

الاتحاد الأوروبي: أطراف الاتفاق النووي ستكثف الجهود لرفع الحظر عن إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي أن الدول الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اتفقت خلال الاجتماع في فيينا على تكثيف جهود رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره عقب الاجتماع في فيينا، والذي انعقد الجمعة في إطار الجهود الدولية للحفاظ على الاتفاق النووي في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه، إن هذا الاتفاق "لا يزال عنصرا محوريا في النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية".

وأوضح البيان أن الدول التي تواصل مشاركتها في هذا الاتفاق أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، اتفقت على "تكثيف الجهود الرامية إلى رفع العقوبات عن إيران" لضمان تطبيع التجارة معها.

وأكد البيان أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الدول المشاركة في الاجتماع بتفعيل نظام "INSTEX" لتنفيذ العمليات المالية والتجارية مع إيران، موضحا أنه "مفتوح بالنسبة إلى كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعاملات الأولى الجارية عبره قيد العمل حاليا".  

كما لفت الاتحاد الأوروبي إلى أن إيران أنشأت من جهتها مؤسسة خاصة للتجارة مع دول الاتحاد الأوروبي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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