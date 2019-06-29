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رقم الخبر: 256858 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 10:55 الاقسام: اقتصاد  
إيران في طليعة 150 دولة في مجال البنية التحتية الاقتصادية
حجة الاسلام ابو ترابي فرد :

إيران في طليعة 150 دولة في مجال البنية التحتية الاقتصادية

قال حجة الاسلام ابوترابي فرد ان ايران في طليعة 150 دولة في مجال البنية التحتية الاقتصادية وفقا للمؤشرات الدولية ، و هذه البنية الاقتصادية أهم محور لايجاد اقتصاد كبير مما يتعين على الخبراء الاقتصاديين الاهتمام بهذا الامر.

واضاف ابو ترابي فرد مساء امس ، ان البنية التحتية لإيران عند انتصار الثورة ، مثل البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات والخطوط الجوية والبرية، كانت محدودة، واليوم تم إحداث تحول هائل في هذه المجالات.

وصرح بان إيران لديها اليوم مكانة رائدة على صعيد العالم في مؤشر تنمية الموارد البشرية . مؤكدا إن الأمن والتطور العلمي للبلاد والوحدة والتضامن الوطني والديمقراطية الدينية تشكل رصيدا كبيرا، والمهم أن هذا الاستقلال النموذجي تحقق بفضل دماء الشهداء، وكل أمة اذا كان لديها مثل هذا الرصيد الكبير  ستخطو بسرعة نحو قمم القوة في العالم .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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