اليمن..إطلاق صاروخ "زلزال1" وقذائف مدفعية على تجمعات لقوى العدوان في عسير استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليمنية، الجمعة، تجمعات لقوات تحالف العدوان السعودي في عسير وكبدتهم خسائر في صفوفهم.