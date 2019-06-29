|رقم الخبر: 256857
|تاريخ النشر: حزيران 29, 2019
|الوقت: 10:53
|الاقسام: عربيات
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اليمن..إطلاق صاروخ "زلزال1" وقذائف مدفعية على تجمعات لقوى العدوان في عسير
استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليمنية، الجمعة، تجمعات لقوات تحالف العدوان السعودي في عسير وكبدتهم خسائر في صفوفهم.
وأوضح مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن صاروخية الجيش واللجان أطلقت صاروخ "زلزال1" على تجمعات لقوى العدوان غربي مجازة محققةً ضربات موفقة.
واكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ونشوب حريق كبير في المكان.
وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للمرتزقة في مجازة الشرقية وحققت إصابات مسددة.
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