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رقم الخبر: 256856 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 10:12 الاقسام: رياضة  
ايران تهزم صربيا وتتأهل الى نهائيات دوري الامم بالكرة الطائرة
ضمن مباريات الاسبوع الخامس ..

ايران تهزم صربيا وتتأهل الى نهائيات دوري الامم بالكرة الطائرة

تأهل المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة الى نهائيات دوري الامم بفوزه على نظيره الصربي 3-1

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة في اطار الاسبوع الخامس والاخير من مباريات دوري الامم باستضافة بلغاريا كان المنتخب الوطني الايراني بحاجة الى الفوز ليضمن تاهله الى النهائيات وهو ما تحقق له بالفعل بفوزه على صربيا 3-1.

وكان الشوط الاول من المباراة متكافئا الا ان ايران انهته لصالحها في النهاية بنتيجة 25-23، واستمر اللعب سجالا في الشوط الثاني بنفس الوتيرة الا ان صربيا كانت كفتها راجحة في نهاية الشوط الذي انتهى بنتيجة 26-24 .

وانتهى الشوط الثالث لصالح ايران بنتيجة 25-22 ومن ثم الشوط الرابع الذي تفوقت فيه بوضوح اذ اشارت النتيجة الى 25-19 .

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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