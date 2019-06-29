أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي فدوي بأن اميركا عاجزة في مواجهة قدرات ايران الدفاعية والامنية، مشدداً على انه لا جرأة لأي عدو ومن ضمنه اميركا على اطلاق حتى رصاصة واحدة على البلاد.

وفي كلمته اليوم الخميس خلال مراسم تقديم القائد الجديد لفيلق "الغدير" التابع للحرس الثوري في محافظة يزد (وسط البلاد)، أشار الادميرال فدوي الى المهمات الخمس للحرس في مواجهة التهديدات الخشنة (العسكرية) وشبه الخشنة (شبه العسكرية) والحرب الناعمة وبث الروح المعنوية لدى الحركات الثورية، وقال: ان الحرس الثوري قدم منذ انتصار الثورة الاسلامية لغاية الآن اكثر من 40 الف شهيد، فضلاً عن 100 الف شهيد من التعبئة.

واعتبر مواجهة التهديدات الخشنة وشبه الخشنة بأنها الغالبة في مهمات الحرس الثوري، واضاف: ان اقتدار الحرس الثوري الى جانب سائر القوات المسلحة في البلاد قد جعل الاعداء ومنهم اميركا بأن لا يتجرأوا خلال الاعوام الـ 30 الماضية على اطلاق حتى رصاصة واحدة نحو البلاد وهم اليوم يرون انفسهم عاجزين في مواجهة قدرات البلاد الدفاعية.

واشار فدوي الى اننا نواجه الاعداء اليوم في الحرب الناعمة ليل نهار، وأكد ضرورة الاهتمام بجميع ابعاد الحرب الناعمة سواء الاقتصادية او الثقافية او السياسية.