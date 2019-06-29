  • السبت ٢٥ شوال ١٤٤٠
  • السبت , يونيو 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256853 تاريخ النشر: حزيران 27, 2019 الوقت: 23:33 الاقسام: محليات  
عراقجي: يجب أن يتوقف حظر أميركا وسلوكها المخرب ضد ايران

عراقجي: يجب أن يتوقف حظر أميركا وسلوكها المخرب ضد ايران

قال عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني: "يجب ان يتوقف سلوك اميركا المخرب وإرهابها الاقتصادي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها عراقجي اليوم الخميس خلال الندوة الدولية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا بعنوان "الاجراءات القسرية احادية الجانب وتداعياتها" من قبل المندوبين الدائمين للجمهورية الاسلامية الايرانية وكوبا وفنزويلا وبحضور دبلوماسيين وخبراء من منظمات دولية وباحثين واعلاميين.

وقال عراقجي في كلمته: يجب ان يتوقف سلوك اميركا المخرب وإرهابها الاقتصادي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: ان اميركا بانتهاكها لقرار مجلس الامن الدولي وفرضها اجراءات حظر غير قانونية واحادية الجانب قد جعلت المنجز الدبلوماسي الوحيد في المنطقة على اعتاب الانهيار.

وتابع: انه على المجتمع العالمي الوقوف امام هذه العادة الخاطئة من جانب اميركا التي تستخدم قوة الدولار كسلاح ضد الحكومات المستقلة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/9265 sec