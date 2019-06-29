استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، الخميس، تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، الذي طالب بالاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة باقية على حد زعمه.

وأكد القيادي في حماس رفض مؤتمر البحرين ولطرح وزير خارجية البحرين، قائلاً: "هؤلاء من قتلونا وسفكوا دماءنا وأخرجونا من ديارنا".

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، الاربعاء، إن مؤتمر المنامة يمكن أن يغير "اللعبة" مثل اتفاقيات كامب ديفيد بين "إسرائيل" ومصر.

وأضاف آل خليفة في تصريحات لموقع "تايمز أوف اسرائيل" الصهيوني على هامش ورشة البحرين: إن "مؤتمر المنامة يمكن أن يكون مثل زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس عام ۱۹۷۷، التي مهدت الطريق لاتفاقيات كامب ديفيد وتطبيع العلاقات بين مصر و"إسرائيل".

وأكد آل خليفة على اعتراف بلاده بحق "إسرائيل" بالوجود، وأنها "دولة باقية في المنطقة، يريدون السلام معها"، بحسب قوله.