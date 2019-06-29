أكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة "مجيد تخت روانجي" بأنه على الاميركيين سحب أسلحتهم من المنطقة لتشهد الامن والاستقرار.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "إرنا" اليوم الخميس عن السبب في ان الاوروبيين يطرحون القضايا الاقليمية او قدرات ايران الصاروخية بدلا عن العمل بتعهداتهم، قال تخت روانجي: ان التحركات الاقليمية ناجمة عن سياسات اميركا والدول الغربية ذاتها.

واضاف: ان إرسال الاسلحة وإثارة التفرقة بين دول المنطقة لبيع المزيد من الاسلحة لها، هما السبب وراء الفوضى والتوتر في المنطقة وان توجيه الاتهام لايران هو مجرد كلام عبثي.

واعتبر سفير ومندوب ايران في الامم المتحدة سياسات اميركا التخريبية بأنها تسبب التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، واضاف: ان أفضل ما يمكن القيام به هو ايقاف اجراءات الغربيين الذين يعرّضون استقرار المنطقة للخطر، وليكفوا عن بيع الاسلحة للدولة التي تقصف الشعب اليمني يوميا ويتصدوا لها.

وأكد تخت روانجي بأنه عليهم العمل لعودة الامن والسلام الى المنطقة، واضاف: انه على الاميركيين ان يسحبوا اسلحتهم من المنطقة كي تشهد الاستقرار، ودون ذلك فان اطلاق المزاعم واتهام دولة ما لا يحل اي مشكلة.