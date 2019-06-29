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رقم الخبر: 256847 تاريخ النشر: حزيران 27, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: اقتصاد  
إنعقاد إجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة لأوراسيا في طهران

إنعقاد إجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة لأوراسيا في طهران

أعلن وزير الطاقة الايراني "رضا أردكانيان" عن انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة لمنظمة أوراسيا في طهران، وذلك خلال الاسبوع القادم.

وقال أردكانيان: ان اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة لأوراسيا في طهران ستكون برئاسة مساعد رئيس وزراء ارمينيا. واضاف: تضم منظمة دول أوراسيا كل من روسيا وكازاخستان وارمينيا وبيلاروسيا كأعضاء مؤسسين؛ مبيناً ان مجلس الشورى الاسلامي وافق اخيراً على انضمام ايران للمنظمة وفي حال موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام ستنضم ايران وبشكل نهائي الى المنظمة.

وأكد وزير الطاقة ان عضوية ايران في منظمة أوراسيا الاقتصادية ستكون فرصة مناسبة للصناعيين و النشطاء في مجال الاقتصاد للدخول الى اسواق الدول الاعضاء.

 
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