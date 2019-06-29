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رقم الخبر: 256846 تاريخ النشر: حزيران 27, 2019 الوقت: 17:10 الاقسام: محليات  
طهران ترفض اتهامات بومبيو الفارغة وتؤكد دعمها للسلام في أفغانستان

طهران ترفض اتهامات بومبيو الفارغة وتؤكد دعمها للسلام في أفغانستان

رفضت السفارة الايرانية في كابول اتهامات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي زعم بان ايران تسعى لعرقلة مفاوضات السلام في افغانستان» مؤكدة بان ايران تدعم الجهود الرامية لاحلال السلام في هذا البلد،

وبهذا الصدد اصدرت السفارة الايرانية في كابول بيانا توضيحيا لاطلاع الشعب الافغاني جاء في جانب منه ان السلام مطلب عام للمجتمع الافغاني وان اي آلية لتحقيق هذا الامل القديم تتفق عليه الحكومة والتيارات السياسية والشعب الافغاني ستحظى بالدعم التام من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واضاف بيان السفارة، من البديهي ان ارساء الاستقرار والامن المستديم في افغانستان يصب في سياق مصالح وامن الجمهورية الاسلامية الايرانية كجارة لافغانستان وذات حدود طويلة معها، وبناء عليه فاننا ندعم السلام دوما فيها.
واكد البيان بان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت منذ البداية مبنية على عدم اقحام خلافاتها مع دول اخرى في الداخل الافغاني وتامل بان يكون اللاعبون الاخرون اوفياء لهذا المبدا ايضا.

 
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