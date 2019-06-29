واستهدف الانتحاري الأول سيارة للشرطة في وسط العاصمة، ما أدى إلى استشهاد شرطي. وتزامن ذلك مع تفجير ثان وقع بالقرب من وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب، حيث أفادت إذاعة “موزاييك” بأن الانتحاري كان على متن دراجة هوائية وبقي ينتظر لدقائق إلى أن فتح الباب الفرعي لمقر الوحدة، ولدى خروج سيارة كان على متنها 3 رجال أمن قام الانتحاري بتفجير حزامه الناسف.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن التفجيرين أسفرا عن استشهاد شرطي وإصابة 12 شخصا (9 أمنيين و3 مدنيين).

وذكر شهود عيان أن التفجير الانتحاري الأول وقع في تقاطع شارع فرنسا وطريق شارل ديغول وسط العاصمة تونس على بعد نحو 150 مترا من السفارة الفرنسية.

وتشهد العاصمة تونس إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي تطورات، كما تم إخلاء عدد من الأماكن من المواطنين.

هذا وبدأت الأجهزة المختصة التحقيق في التفجيرين لمعرفة الجهات التي تقف وراءهما، وما إذا كان ذلك يندرج ضمن مخطط قد تتلوه عمليات أخرى.

هذا وقد استهدف هجوم مسلح في وقت سابق اليوم محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، نفذته مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية.