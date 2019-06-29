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رقم الخبر: 256844 تاريخ النشر: حزيران 27, 2019 الوقت: 17:03 الاقسام: اقتصاد  
الأرضية باتت مهيئة لدخول ايران إلى السوق السورية
نائب رئيس غرفة تجارة ألبرز:

الأرضية باتت مهيئة لدخول ايران إلى السوق السورية

قال نائب رئيس غرفة تجارة ألبرز "مصطفى هاشمي": ان الارضية باتت مهئية للدخول الى السوق السورية.

وخلال ملتقى الفرص التجارية للسوق السورية الذي عقد في ألبرز (غرب طهران) بمشاركة نشطاء في مجال الاقتصاد من جميع انحاء البلاد وحضره رئيس قسم الشؤون العربية والافريقية في منظمة تنمية التجارة الايرانية، أضاف هاشمي: ان تجاربنا في التصدير الى العراق كانت موفقة فيجب الاستفادة منها للدخول الى السوق السورية وتأمين الاحتياجات الضرورية لها، وبالتالي الحصول على حصة من هذا السوق.

واعتبر هدف الملتقى هو تنمية التعاون الاقتصادي وايجاد الارضية الملائمة للاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، وقال: ان التنسيق بين البلدين لوضع الاطر القانونية لهذا التعاون جار حيث تم التوصل الى نتائج مثمرة.

 
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