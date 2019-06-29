قال سفير الجمهورية الاسلامية في الصين "محمد كشاورززادة": ان طهران لن تستسلم مطلقاً للضغوط الامريكية، مؤكداً ان امريكا لن تتجرأ بالهجوم عليها.

واضاف كشاورززادة، اليوم الخميس، في حوار مع صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: نحن غير راغبون في مواجهة عسكرية مع امريكا؛ ولكن اذا أقدمت واشنطن على ذلك فان ايران ستتصدى لها.

وفيما يتعلق بسؤال حول اسقاط الطائرة الامريكية المسيرة وان الرئيس ترامب اصدر اوامره بالهجوم ولكنه تراجع عن ذلك في اللحظات الاخيرة لاحتمال سقوط اكثر من 150 قتيل، قال كشاورززادة: ان هكذا كلام غير صحيح وهو لتضليل الرأى العام؛ مبيناً ان امريكا كانت السبب وراء سقوط الكثير من الضحايا ليس في ايران فحسب، بل في جميع الشرق الاوسط.

وأكد سفير ايران لدى بكين ان امريكا لا تعير اهمية للضحايا البشرية، بل ألغت الهجوم بسبب يتعلق بنوعية الرد الايراني، قائلاً: اذا بدأت امريكا بحرب فان تبعاتها ستكون كبيرة بالنسبة لها على المدى البعيد، لذا فهي لا ترغب في مواجهة عسكرية مع ايران، بل تسعى لممارسة الضغوط الاقتصادية ضدها.

واضاف كشاورززادة: ان امريكا وقبل عدة ايام اعلنت عن مفاوضات مع ايران بدون شروط مسبقة ولكنها بصدد فرض حظر جديد عليها، مشيرا الى خروج امريكا من الاتفاق النووي واعادة قواتها الى المنطقة حيث ان كل ذلك يبين انها بصدد وضع شروط كثيرة للمفاوضات.

وأكد سفير الجمهورية الاسلامية في الصين انه ولطالما لم ترجع الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي وتلتزم بتعداتها فان اية مفاوضات لن تحدث.