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رقم الخبر: 256840 تاريخ النشر: حزيران 27, 2019 الوقت: 16:45 الاقسام: محليات  
موسوي: لدول الجوار دور محوري في تنفيذ استراتيجة المقاومة النشطة

موسوي: لدول الجوار دور محوري في تنفيذ استراتيجة المقاومة النشطة

أشار الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية "سيدعباس موسوي" الى استراتيجة المقاومة النشطة التي تنتهجها ايران في مواجهة الضغوط والنظام الاستكباري، وقال: ان لدول الجوار دور محوري في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

واضاف موسوي اليوم الخميس، خلال لقائه امام جمعة أرومية في محافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب): ان احدى اهم خصائص هذه الاستراتيجية هي الاقتصاد المقاوم في اطار الاعتماد على القدرات المحلية والتأكيد على العلاقات مع دول الجوار؛ مبيناً ان ايران وراء تنمية العلاقات مع الجوار أكثر فأكثر.

وقال ايضاً: ان محافظة آذربايجان الغربية وبسبب جوارها مع ثلاثة دول تلعب دورا مهما في تنفيذ وتنمية هذه الاستراتيجية.

واردف موسوي: ان الخطوط العريضة الاخرى في هذا الاطار هي التأكيد على اللحمة والاتحاد وتنميتها في البلاد لمواجهة مساعي الاعداء في بث التفرقة؛ موضحاً ان جميع المسؤولين والشعب متفقون على ان السبيل لمواجة مطالب العدو الخبيثة ومقاومتها تكمن في الوحدة والاتحاد واللحمة بين الجميع.

ویزور موسوی محافظة آذربایجان الغربیة للمشارکة فی مراسم الذکرى الثانیة والثلاثین لقصف مدینة سردشت بالاسلحة الکیماویة على ید قوات البعث الصدامي.

 
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