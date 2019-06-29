أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الأدميرال "علي فدوي" بأن اميركا عاجزة في مواجهة قدرات ايران الدفاعية والامنية؛ مشدداً على انه لا جرأة لأي عدو ومن ضمنه أميركا على اطلاق حتى رصاصة واحدة على البلاد.

وفي كلمته اليوم الخميس خلال مراسم تقديم القائد الجديد لفيلق "الغدير" التابع للحرس الثوري في محافظة يزد (وسط البلاد)، أشار الأدميرال فدوي الى المهمات الخمس للحرس في مواجهة التهديدات الصلبة (العسكرية) وشبه الصلبة (شبه العسكرية) والحرب الناعمة وبث الروح المعنوية لدى الحركات الثورية، وقال: ان الحرس الثوري قدم منذ انتصار الثورة الاسلامية لغاية الآن أكثر من 40 الف شهيد، فضلاً عن ۱۰۰ الف شهيد من التعبئة.

واعتبر فدوي مواجهة التهديدات الصلبة وشبه الصلبة بأنها الغالبة في مهمات الحرس الثوري، واضاف: ان اقتدار الحرس الثوري الى جانب سائر القوات المسلحة في البلاد قد جعل الاعداء ومنهم اميركا بأن لا يتجرأوا خلال الاعوام الـ ۳۰ الماضية على اطلاق حتى رصاصة واحدة نحو البلاد وهم اليوم يرون انفسهم عاجزين في مواجهة قدرات البلاد الدفاعية.

وأشار الى اننا نواجه الاعداء اليوم في الحرب الناعمة ليل نهار مؤكدا ضرورة الاهتمام بجميع ابعاد الحرب الناعمة سواء الاقتصادية او الثقافية او السياسية.