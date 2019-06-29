أعلن مديرعام مطارات محافظة خراسان الرضوية عن زيادة عدد الرحلات الجوية بين مطاري الشهيد هاشمي نجاد في مشهد ومطار مسقط الدولي.

وبيّن محمدباقر قاسم زادة، اليوم الخميس، ان شركة عمان اير للطيران تقوم بأربعة رحلات اسبوعياً بين مسقط ومشهد؛ مضيفاً ان شركة قشم اير ستقوم بتسيير رحلة كل يوم خميس بين المدينتين وبذلك ستكون هناك خمسة رحلات اسبوعيا.

وقال ايضاً: ان مطار مشهد الدولى يستقبل رحلات دولية من اسطنبول والكويت ومسقط والدوحة ودبي و الشارقة وبغداد والناصرية والبصرة والنجف الاشرف وكابول ومزارشريف وهرات وقندهار بشكل يومي.