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رقم الخبر: 256835 تاريخ النشر: حزيران 27, 2019 الوقت: 13:11 الاقسام: عربيات  
قذيفة صاروخية أطلقها مسلحون تودي بحياة 8 مدنيين في سيناء

قذيفة صاروخية أطلقها مسلحون تودي بحياة 8 مدنيين في سيناء

لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء سقوط قذيفة صاروخية أثناء تجمعهم بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وقالت وسائل إعلام إن قصفا استهدف منازل مواطنين  في منطقة الكيلو 17 بمدخل مدينة العريش، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، خلال جلوسهم في مقعد للعائلة، لمتابعة مباراة المنتخب المصري وفريق الكونغو، بكأس الأمم الأفريقية.
وذكرت مصادر قبلية إن 7 مواطنين من قبيلة "السواركة" لقوا مصرعهم على إثر سقوط قذيفة عليهم أثناء تجمعهم، مضيفة أن الجثث تحولت إلى أشلاء، وقد تم نقلها إلى مستشفى العريش العام.
هذا ولم يتم بعد تحديد الجهة التي أطلقت القذيفة الصاروخية.
يذكر أن قوات الأمن المصرية أحبطت على مدى اليومين الماضيين عدة هجمات إرهابية على نقاط أمنية كان آخرها هجوم على كمين بمنطقة المساعيد، قتل فيه مسلح على الأقل.
وكان 7 من رجال الشرطة قد قتلوا أول أمس، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، فيما قتل 7 مسلحين عندما تصدى رجال الأمن بشمال سيناء لهجوم مسلح استهدف نقاط أمنية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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