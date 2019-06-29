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رقم الخبر: 256831 تاريخ النشر: حزيران 27, 2019 الوقت: 12:52 الاقسام: دوليات  
أمريكا تراقب فرقاطة روسية في هافانا

أمريكا تراقب فرقاطة روسية في هافانا

أعلنت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي عن مراقبتها لمجموعة السفن التابعة للأسطول الشمالي الروسي بقيادة الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" التي دخلت ميناء هافانا.
وكتبت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي في بيان نشرته على "تويتر": "نحن على معرفة بتحركات السفينة الروسية غورشكوف، ونتابع ذلك بفعالية"​​​.
وأضاف البيان :"لن نناقش جميع التدابير التي اتخذت، لكن قيادة الدفاع الجوي للقوات الشمالية تجري عمليات جوية لحماية الولايات المتحدة وكندا، فضلا عن نشرها قوات بحرية ووسائل تتبع".
يذكر أن الفرقاطة الروسية "أدميرال غورشكوف" أعلنت في شهر مارس الماضي أنها شرعت بدخول القناة الإنجليزية، وهو النشاط الأول من نوعه في تاريخ الفرقاطة، كما ستقوم المجموعة التي تقودها الفرقاطة الحديثة خلال الأشهر القادمة بتنفيذ عدد من الرحلات البعيدة المدى في نقاط مختلفة من المحيطات، ومن المخطط أن تدخل الفرقاطة ومجموعتها موانئ دول أجنبية، إلى جانب تنفيذ مهام محددة في البحر.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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