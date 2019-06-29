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رقم الخبر: 256830 تاريخ النشر: حزيران 27, 2019 الوقت: 12:49 الاقسام: اقتصاد  
رسوم الهند على البضائع الامريكية تثير غضب ترامب

رسوم الهند على البضائع الامريكية تثير غضب ترامب

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهند إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها على بضائع أمريكية ووصفها بـ" الرسوم العالية وغير المقبولة".
وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "إنني أتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء (الهندي) ناريندرا مودي حول الرسوم الجمركية العالية التي تفرضها الهند على الولايات المتحدة منذ سنوات، كما زادت من رسومها في الآونة الأخيرة ... هذا غير مقبول ويجب إلغاء الرسوم".
ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع رئيس وزراء الهند في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان غدا الجمعة.
والعلاقات الأمريكية الهندية حساسة بشكل خاص بسبب سياسة الحمائية التي تتبناها الهند والمتمثلة في الإجراءات الروتينية التي تمنع الشركات الأجنبية من المنافسة في السوق الهندية التي تخدم أكثر من مليار مستهلك، بحسب ما ذكره محللون.
وأصدرت نيودلهي قرارا في يونيو من العام الماضي بزيادة الضرائب المفروضة على الواردات بنسبة 120% على بضائع أمريكية، ردا على رفض واشنطن إعفاءها من رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الهند.
كما زادت الهند الرسوم الجمركية على 28 منتجا مستوردا من الولايات المتحدة، من بينها اللوز والتفاح والجوز، وذلك بعد سحب واشنطن أفضليات تجارية أساسية كانت ممنوحة لنيودلهي.
من جانب آخر وفي سياق الحرب التجارية المشتعلة بين كل من الصين والولايات المتحدة، تعهد ترامب بفرض رسوم جديدة على واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار، في حال لم يتم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين.
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن فرض الرسوم الجديدة من شأنه توفير مليارات الدولارات للبلاد، وإعادة قطاعات إقتصاية من الصين، لتجنب دفع الجمارك.
وفرضت الولايات المتحدة، على مراحل، رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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