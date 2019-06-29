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رقم الخبر: 256828 تاريخ النشر: حزيران 27, 2019 الوقت: 12:30 الاقسام: محليات  
ظريف: فرض الحظر على مكتب قائد الثورة إساءة للشعب الإيراني كله

ظريف: فرض الحظر على مكتب قائد الثورة إساءة للشعب الإيراني كله

أشار وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" الى اجراءات اميركا الاستفزازية والتصادمية، معتبراً الحظر الجديد الذي فرضته واشنطن ضد ايران خاصة ضد قيادات ايرانية بأنه يشكل اساءة اكبر للشعب الايراني كله.

وفي تصريحات خاصة لـCNN، أكد ظريف ان اميركا ليست في موقع يمكنها من القضاء على ايران، وقال: ان الشعب الايراني على استعداد للمقاومة أمام اي عدوان؛ لكننا لا نسعى للمواجهة والحرب.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: ان الاجراءات الاميركية خلال الاسابيع الاخيرة كانت تصادمية واستفزازية خاصة الحظر ضد مكتب قائد الثورة الاسلامية والذي يعد اساءة اكبر للشعب الايراني كله. وتابع: أعتقد انه على الرئيس الاميركي ترامب أن يتذكر بأننا لا نعيش في القرن الثامن عشر، بل هنالك ميثاق لمنظمة الامم المتحدة وان التهديد بالحرب امر غير قانوني.

وقال ظريف: ان الادارة الاميركية تسعى لاضعاف الحكومة الايرانية وهي قد توصلت الى هذا الاستنتاج على اساس تحليل خاطئ.

واعتبر وزير الخارجية الايراني ان ترامب قد تلقى "معلومات خاطئة وتحليلاً خاطئاً" وان "الرئيس الاميركي ترامب يرى نفسه الآن في وضع يعتقد انه ينبغي عليه الخروج منه".

 
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