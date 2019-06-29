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رقم الخبر: 256823 تاريخ النشر: حزيران 27, 2019 الوقت: 12:10 الاقسام: محليات  
نائب رئيس البرلمان يتوجه إلى روسيا على رأس وفد عالي المستوى

نائب رئيس البرلمان يتوجه إلى روسيا على رأس وفد عالي المستوى

يتوجه النائب الاول لرئيس البرلمان الايراني مسعود بزشكيان إلى موسكو على رأس وفد عالي المستوى، بدعوة من رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي.
وسيتوجه النائب الاول لرئيس البرلمان الايراني مسعود بزشكيان نقلا عن وكالة مهر للأنباء، إلى روسيا على رأس وفد عالي المستوى للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لتنمية النظام البرلماني المقام في موسكو الاسبوع القادم.
سيقام المؤتمر الذي يستغرق يومين بحضور رؤساء مجالس العالم وسيبحث خلاله الحاضرين قضايا متعلقة بالأمن الدولي حوار للسلام والاستقرار وغيرها من القضايا.
كما سيلتقي بزشيكان خلال زيارته إلى موسكو مع رؤساء الهيئات المشاركة ويبحث معهم قضايا مختلفة بالاضافة إلى انه سيلتقي مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين روسيين./انتهى/
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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