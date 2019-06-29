فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخمیس:

ایران

📌قائد الثورة: واجب السلطة القضائیة المهم، هو مکافحة الفساد بقوة

جمهوري اسلامي

📌الرئیس روحاني لنظیره الفرنسي: لن نتفاوض من جدید حول الاتفاق النووي مهما کانت الظروف

📌مبعوث بوتین: سنکون الی جانب طهران في أي اجراء امریکي غیر مسؤول ضد ایران

📌ثمانون من اعضاء الکونغرس الامریکي یطالبون بعزل ترامب ومحاکمته

📌 درون انصارالله تقصف للمرة السادسة مطاري أبها وجیزان السعودیین

کیهان

📌الیوم.. احتیاطي الیورانیوم الایراني المخصب یتجاوز سقف 300 کیلوغرام

📌اعتراف وزیر الخزانة الامریکي باستخدام FATF للحیلولة دون الالتفاف علی العقوبات

📌الحوثي لابن سلمان: کل شيء معك؛ ولکن کن علی یقین أن الله لیس معك

📌وزیر الخارجیة البحریني: نرید أفضل العلاقات مع "اسرائیل"

آرمان

📌صمود "بیجن زنغنة" بوجه ضغوط القلقین

📌المتحدث الاسبق باسم الخارجیة الایرانیة: تناقض مواقف ترامب قضى علی اعتبار امریکا

آفتاب یزد

📌تسلیم أول شحنة من النفط الایراني للصین منذ إلغاء الإعفاء الامریکي

📌ترامب: لدي أصدقاء ایرانیون کثیرون

شرق

📌قائد الثورة: إقتراح أمریکا بالحوار خدعة

📌موغریني: آلیة "اینستکس" المالیة جاهزة للعمل بها