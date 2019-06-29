|رقم الخبر: 256822
|تاريخ النشر: حزيران 27, 2019
|الوقت: 11:57
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخمیس:
ایران
📌قائد الثورة: واجب السلطة القضائیة المهم، هو مکافحة الفساد بقوة
جمهوري اسلامي
📌الرئیس روحاني لنظیره الفرنسي: لن نتفاوض من جدید حول الاتفاق النووي مهما کانت الظروف
📌مبعوث بوتین: سنکون الی جانب طهران في أي اجراء امریکي غیر مسؤول ضد ایران
📌ثمانون من اعضاء الکونغرس الامریکي یطالبون بعزل ترامب ومحاکمته
📌 درون انصارالله تقصف للمرة السادسة مطاري أبها وجیزان السعودیین
کیهان
📌الیوم.. احتیاطي الیورانیوم الایراني المخصب یتجاوز سقف 300 کیلوغرام
📌اعتراف وزیر الخزانة الامریکي باستخدام FATF للحیلولة دون الالتفاف علی العقوبات
📌الحوثي لابن سلمان: کل شيء معك؛ ولکن کن علی یقین أن الله لیس معك
📌وزیر الخارجیة البحریني: نرید أفضل العلاقات مع "اسرائیل"
آرمان
📌صمود "بیجن زنغنة" بوجه ضغوط القلقین
📌المتحدث الاسبق باسم الخارجیة الایرانیة: تناقض مواقف ترامب قضى علی اعتبار امریکا
آفتاب یزد
📌تسلیم أول شحنة من النفط الایراني للصین منذ إلغاء الإعفاء الامریکي
📌ترامب: لدي أصدقاء ایرانیون کثیرون
شرق
📌قائد الثورة: إقتراح أمریکا بالحوار خدعة
📌موغریني: آلیة "اینستکس" المالیة جاهزة للعمل بها
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