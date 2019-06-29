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رقم الخبر: 256817 تاريخ النشر: حزيران 26, 2019 الوقت: 19:59 الاقسام: عربيات  
بعد 6 أسابيع من إعتقاله.. الجيش الوطني الليبي يطلق سراح الطيار الأميركي
والحكومة الليبية تسلمه إلى الولايات المتحدة

بعد 6 أسابيع من إعتقاله.. الجيش الوطني الليبي يطلق سراح الطيار الأميركي

قال مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، إن الجيش الوطني أطلق سراح الطيار الأجنبي "المرتزق"، الذي كان محاربا سابقا في سلاح الجو الأميريكي، بعد اعتقال دام نحو 6 أسابيع.

واعتقل الجيش الوطني في مايو الماضي، الطيار، الذي وصف بأنه "مرتزق"، بعد إسقاط طائرته الحربية في منطقة الهيرة جنوبي العاصمة الليبية.

وأثناء استجوابه الأولي، زعم الموقوف أن اسمه جيمي ريس برتغالي الأصل، وعمره 29 عاما. وتبين فيما بعد أن هذه المعلومات خاطئة.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الطيار الأجنبي تبين بعد التحقيق معه أنه أميركي يتحدر من فلوريدا ويبلغ من العمر 31 عاما.

وتابعت "يدعى جيمي سبونوغل وكان يقود طائرة حربية بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس يوم 7 مايو، قبل إسقاطها من طرف قوات الجيش الوطني الليبي".

وقالت الصحيفة إنه جرى إطلاق سراح سبونوغل بعد 6 أسابيع من اعتقاله، حيث تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقال السفير روبرت أوبراين، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص بشؤون الرهائن "يسعدنا دائما أن نرى الأميركيين المحتجزين في الخارج يعودون إلى ديارهم لأصدقائهم وعائلاتهم".

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
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