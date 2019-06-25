خسائر في صفوف المرتزقة بعملية إغارة في نجران

كشف وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، الثلاثاء، عن تسجيل 40 ألف حالة ورم كل عام في اليمن، مؤكدا أن القصف الذي تعرضت له البلاد أحد أهم الأسباب الكبرى في ارتفاع نسبة الإصابة بالأورام، مجددا الدعوة إلى رفع الحصار عن مطار صنعاء وإنقاذ آلاف المرضى.

وأوضح المتوكل خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء أن 20 ألف نسمة يتوفون كل عام من المصابين بالأورام السرطانية بسبب نقص الخدمات الصحية وعدم توفر العلاج نتيجة حصار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.

وأشار إلى أنه يسجل في العاصمة صنعاء فقط من 25 إلى 35 حالة أورام بشكل يومي وتلك حالة وبائية كارثية.

وأكد أن دول تحالف العدوان على اليمن تمنع سفر مرضى السرطان للعلاج في الخارج وتمنع في الوقت ذاته إدخال الأجهزة الطبية الخاصة بعلاج مرضى السرطان.

كما أكد الوزير أن القصف الذي تعرضت له بلادنا يسهم في ارتفاع نسب الإصابة بالأورام وهو أحد الأسباب الكبرى، موضحا أن ما نسبته 25% يتوفون بسبب العدوان والحصار.

وبين أن سيطرة تحالف العدوان على المنافذ أغرق البلد بالمواد المسرطنة، مقدما الشكر إلى كافة الجهات الحكومية التي تبذل جهودها لمواجهة ذلك.

وجدد وزير الصحة الدعوة إلى رفع الحصار عن مطار صنعاء وإنقاذ آلاف المرضى المهددين بالوفاة بسبب إغلاق المطار وعدم قدرتهم على السفر لتلقي العلاج في الخارج.

ميدانيا، لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي، الثلاثاء، جراء قصف تجمعاتهم قبالة جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية قصفوا تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل النار قبالة جيزان، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما نفذ الجيش واللجان الشعبية، مساء الاثنين، عملية هجومية على عدد من مواقع مرتزقة العدوان الأمريكي بمحافظة الجوف وكبدوهم خسائر في الأرواح.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان هاجموا مواقع للمرتزقة في جبهة المصلوب من 3 مسارات ما أسفر عن مقتل عدد من المرتزقة وكبدوهم خسائر في العتاد.

وأكد مصدر في وحدة القناصة مصرع وجرح 11من مرتزقة العدوان بعمليات قنص في جبهتي المصلوب والساقية بالجوف.

يذكر أن الجيش واللجان قصفوا في وقت سابق الاثنين، مواقع المرتزقة في جبهة الظهرة في خب والشعف وكبدوهم خسائر في صفوفهم. إلى ذلك أغار الجيش واللجان الشعبية الثلاثاء على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في نجران وكبدوهم خسائر في صفوفهم.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة قبالة السديس ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من المرتزقة.

وكانت وحدة القناصة للجيش واللجان قد تمكنت الاثنين من قنص 41 مرتزقا في عدة جبهات بمحوري جيزان ونجران.كما قُتل وأصيب 8 من مرتزقة الجيش السعودي، الثلاثاء، برصاص الجيش واللجان الشعبية في محور عسير.

وأكد مصدر عسكري أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان تمكنت من قتل وجرح ثمانية مرتزقة بعمليات قنص قبالة منفذ علب.

من جهة اخرى استشهد مواطن، الثلاثاء، بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وأفاد مصدر محلي" بأن قوات العدوان السعودي الأمريكي فتحت نيران أسلحتها على المناطق السكنية في مديرية شدا ما أدى إلى استشهاد مواطن.

وكان قد أصيب مواطن من أبناء ذات المديرية الاثنين بنيران جنود العدوان السعودي على المناطق السكنية.

ويواصل العدو السعودي استهداف القرى والمناطق السكنية والمزارع والمراعي في المناطق الحدودية السكنية بصعدة بشكل مستمر ما يسفر عن وقوع شهداء وجرحى وأضرار في ممتلكات المواطنين.

في السياق استشهد مواطن مساء الاثنين، إثر قصف مكثف لمرتزقة العدوان بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر محلي عن استشهاد مواطن إثر قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وتعرضت منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه لقصف مدفعي وإطلاق أعيرة رشاشة من قبل قوى العدوان تسبب في أضرار كبيرة في الممتلكات.