أفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بانتخاب النائب علي الصجري رئيساً للجنة النزاهة النيابية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أعضاء لجنة النزاهة النيابية انتخبوا النائب علي الصجري رئيساً للجنة".

وكان مصدر برلماني كشف، في وقت سابق من الثلاثاء، عن عقد اجتماع للجنة النزاهة لحسم اختيار رئيس لها.

وحددت لجنة النزاهة النيابية، يوم الـ15 من حزيران الحالي، موعداً أخيراً لانتخاب رئاستها، الا انه الخلافات تسببت بتأجيل الموعد.

في السياق كشف النائب عدي عواد، الثلاثاء، عن انسحاب النواب الكرد من جلسة البرلمان الثلاثاء من اجل الاخلال بالنصاب.

وقال عواد في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها السومرية نيوز، ان "النواب الكرد انسحبوا الثلاثاء من جلسة مجلس النواب للاخلال بالنصاب".

واضاف ان "ذلك جاء بهدف عدم التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بعقود شركتي كار وقيوان".

يذكر ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اكد ان رئاسة المجلس ستصدر امرا نيابيا الى لجنة النفط والطاقة النيابية لتشكيل لجنة تحقيقة بخصوص عقود الخدمة والجباية وعقود شركتي كار وقيروان.