سوريا تعلن موقفها من الحظر الامريكي الجديد ضد ايران

في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الكورية بيونغ يانغ التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اليوم تشيه ريونغ هيه رئيس هيئة الرئاسة لمجلس الشعب الأعلى.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها خدمة للمصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين والوقوف معاً في وجه الإرهاب الاقتصادي ومحاولات الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على كلا البلدين بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في سورية وشبه الجزيرة الكورية.

إلى ذلك اعربت سوريا عن إدانتها الشديدة لقرار الإدارة الأمريكية الذي يستهدف رموز وقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكدة أن هذا القرار هو وسام شرف على صدر الأحرار في العالم الرافضين للتبعية والانقياد خلف السياسات المدمرة لهذه الإدارة.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ "سانا" الثلاثاء إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن سخطها وإدانتها الشديدة لقرار الإدارة الأمريكية الذي يستهدف رموز وقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جانب آخر قال القائم بالأعمال السوري في الأردن، أيمن علوش، إنه لا يوجد لدى بلاده ما يمنع من تبادل السفراء مع الأردن في أي وقت.

واعتبر علوش أن عودة الأمور إلى سابق عهدها بين البلدين تحتاج مناخات إيجابية وحوارات تنطلق من مصلحة البلدين والشعبين دون أي تدخل خارجي.

كما أشار إلى تدخل الملحق التجاري الأمريكي وتهديده التجار الأردنيين في حال تعاملوا مع سوريا.

وقال علوش، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال إن كان من الممكن أن يتم تبادل السفراء بين الأردن وسوريا قريبا: "لا يوجد لدى سوريا ما يمنع من تبادل السفراء في أي وقت".

ميدانياً ردت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة على اعتداءات الإرهابيين بالصواريخ على مدينة السقيلبية ودمرت عددا من منصات إطلاق الصواريخ وقضت على عدد منهم في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة في تصريح لمراسل سانا أن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي اعتدت صباح الثلاثاء بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة السقيلبية ما تسبب بوقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة ودمار في منازل الأهالي والمحال التجارية وتضرر بعض الحقول الزراعية.