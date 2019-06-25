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رقم الخبر: 256690 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 19:19 الاقسام: عربيات  
تفكيك خلية داعشية واعتقال عناصرها في ضواحي مراكش

تفكيك خلية داعشية واعتقال عناصرها في ضواحي مراكش

أعلنت الشرطة المغربية، الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة أفراد موالين لتنظيم داعش، ينشطون بمنطقة الحوز ضواحي مراكش.

وأكد بيان للشرطة أن هذه العملية مكنت أيضا من اكتشاف بقايا مواد كيماوية ومعدات تم استعمالها لتحضير مواد متفجرة بضيعة بمنطقة أوريكا (ضواحي مراكش) في ملكية عائلة أحد أعضاء هذه الخلية.

وأضاف المصدر أن الأبحاث أدت إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومعدات أخرى بحوزة الموقوفين.

وكشفت الأبحاث الأولية بحسب، مصدر أمني، أن زعيم هذه الخلية الإرهابية قام باستقطاب وتأطير أفراد مجموعته، ونسج علاقات مشبوهة مع أفراد ينشطون بالخارج بهدف التخطيط والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة باستعمال عبوات ناسفة، تنفيذا لمخططات داعش التخريبية.

وأوضح المصدر أن التحقيق متواصل مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

 
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مصدر الخبر: الرباط ـ وكالات
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