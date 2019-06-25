بعث ملك المغرب محمد السادس، ببرقية تهنئة إلى محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقال الملك المغربي، في هذه البرقية: "يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن أبعث لكم، بأحر التهاني، مقرونة بأصدق تمنياتي بكامل التوفيق في مهامكم السامية"، وذلك حسب وكالة الأنباء المغربية.

وأضاف: "وإننا لنبارك لكم الثقة الغالية التي حظيتم بها من لدن الشعب الموريتاني الشقيق، تقديرا منه لما توسمه فيكم من غيرة صادقة على خدمة مصالحه، وإرادة قوية للمضي به قدما على درب تحقيق التنمية الشاملة، في ظل الأمن والطمأنينة والعدالة الاجتماعية".

وجاء في البرقية أيضا: "وإنها لمناسبة سانحة، كذلك، لأؤكد لفخامتكم حرصي الشديد على العمل سويا معكم من أجل إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون المثمر القائم بين بلدينا، وتعزيز سبل الاستغلال الأمثل للفرص والمؤهلات المتاحة لهما، تجسيدا لما يشد شعبينا الجارين من وشائج الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وتحقيقا لما ينشدانه من تقارب وتكامل واندماج جدير برفع مختلف التحديات التي تواجههما".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، الاثنين، فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في بالبلاد.