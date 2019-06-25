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رقم الخبر: 256688 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 19:21 الاقسام: عربيات  
إحتجاجات رموز تابعة لنظام البشير داخل السجن
والسماح للرئيس السوداني السابق بملابس خاصة

إحتجاجات رموز تابعة لنظام البشير داخل السجن

احتج رموز نظام البشير المسجونون في "كوبر" على ما يتعرضون له داخل السجن، وذلك منذ اقتلاع النظام في أبريل/نيسان الماضي.

وطالب قياديون من النظام السابق، مثل علي عثمان ومحمد طه وأحمد هارون بأن تسمح لهم قيادة السجن بامتلاك "تلفزيون" داخل الغرف وممارسة الأنشطة الرياضية، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.

واحتجت القيادات السابقة على منعها من أداء الصلاة في جماعة "لدواع أمنية"، مطالبة بمساواتها بوالي الخرطوم السابق، عبد الرحيم محمد حسين الذي سمح له بسرير خشب من أجل آلام الظهر.

كما سمحت إدارة السجن لبعض المحتجزين براديو وصحف وكتب، وأطباء على نفقتهم الخاصة.

وتتيح لائحة السجن لغير المحكومين السياسيين الحق في اقتناء ملابس من منازلهم مثل الرئيس السابق عمر البشير، وأحمد هارون، ومحمد حاتم، ونافع على نافع".

وقال المجلس العسكري السوداني إن الرئيس المعزول عمر البشير، سيحاكم على كافة الجرائم المتهم بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم، مؤكدا عدم السماح بمحاكمة أي سوداني في الخارج.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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