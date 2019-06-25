شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الثلاثاء، حملات مداهمة واعتقال بالضفة المحتلة، كما قامت بمصادرة أموال عدد منهم.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن" أن قوات العدو اعتقلت ثلاثة شبان بعد مداهمة وتفتيش منازلهم في بلدة جماعين جنوب نابلس. كما تم اعتقال شاب من مخيم العزة شمال ‎مدينة بيت لحم، وآخر بعد مداهمة منزله في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وداهمت قوات العدو منزلًا وفتشته في "حي كفر سابا" داخل مدينة قلقيلية، وسط انتشار جنود العدو على مدخل بلدة عزون الشمالي. وفي وقت متأخر من ليلة الاثنين اقتحم جنود العدو مخيم جنين وسط إطلاق قنابل الصوت.

وسلمت قوات العدو النائب بالمجلس التشريعي والوزير السابق" نايف الرجوب" وأسيرا محررا بلاغات لمراجعة مخابراتها بعد مداهمة منزليهما في مدينة دورا جنوب غرب الخليل.

وفي السياق اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو ليلة الاثنين، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.