أعرب الامين العالم للامم المتحدة السابق "بان كي مون" عن قلقه البالغ بشان تصاعد التوترات في منطقة الخليج الفارسي، قائلا ان هذه التطورات موشر على فقدان اطار فاعل لامن الشرق الاوسط ونتيجة للقرار الساذج الذي اتخذته الولايات المتحدة الامريكية في الانسحاب من "خطة العمل المشترك الشاملة" (الإتفاق النووي).

واضاف بان كي مون الذي يتولي حاليا منصب مساعد مجموعة "الدرز" الدولية، قائلا ان الاجراءات الاميركية المناوئة لايران لاتودي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة فحسب، بل ترسل رسالة خاطئة الى المفاوضات الجارية بشان القضية النووية لكوريا الشمالية.

وفي بيان اصدرته بالتزامن مع زيادة التواترات داخل المنطقة، دعت المجموعة الدولية جميع الاطراف الى تجنب القيام باجراء او الادلاء بتصريح يوجج التوترات في منطقة الخليج الفارسي.

واعربت المجموعة عن دعمها للإتفاق النووي، وثمّنت التزام ايران بهذا الإتفاق رغم الانسحاب الامريكي منه.

واضاف البيان، ان استمرار التزام سائر الدول الاعضاء في "خطة العمل المشترك الشاملة" (الإتفاق النووي) ببنودها، ساهم في تمكين هذه الدول من معالجة خلافاتها مع ايران عبر السبل الدبلوماسية.

وانتقد البيان الاجراءات الاميركية في مجال تشديد الحظر الاقتصادي على ايران بما في ذلك بيع النفط، واعتبر هذا الاجراء بانه يتعارض مع المساعي الهادفة الى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جانبها، قالت رئيسة مجموعة الدرز الدولية "ماري موريسون"، ان خطة العمل المشترك الشاملة شكلت إنتصارا ناجحا في مجال الدبلوماسية التعددية، بما يستدعي إعتمادها كحجر أساس لمزيد من الدبلوماسية مع ايران والحد من إنتشار السلاح النووي في سائر الدول بدلا من القضاء عليها لاهداف احادية.

وأضافت: إن الرئيس ووزير الخارجية الايرانيين قد أبديا صبراً جديرا بالإشادة، وينبغي على ايران ان تواصل هذا المسار.

وتتخذ مجموعة الدرز الدولية من بريطانيا مقرا لها وهي مجموعة تضم عددا من كبار الشخصيات الدولية وتنشط في مجال إرساء السلام ودعم حقوق الانسان والتصدي للقمع.