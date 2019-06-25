وأوضح الاتحاد الايراني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انه أبرم العام الماضي مع إحدى الشركات الأجنبية عقداً لتوريد الكرات المستخدمة في لعبة كرة الصالات؛ وفي ظل إجراءات الحظر الأميركية الجائرة ضد الشعب الايراني، يبدو انه من الصعوبة توريد هذه الكرات الى البلاد.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول السابق للجنة تطوير لعبة كرة الصالات في الاتحاد الايراني "عباس ترابيان"، في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس، هذا الخبر، وقال: من المؤسف ان إجراءات الحظر الجائرة هذه ضد الرياضة الإيرانية يتم تنفيذها من قبل الساسة الأميركيين، ونحن غير قادرين على إدخال هذه الكرات الى البلاد في الظروف الحالية.

واعتبر ترابيان انه نظراً للقرارات التي اتخذتها الحكومة الايرانية مؤخراً، فانه يمكن تحويل اجراءات الحظر هذه بشكل كامل الى فرصة في مجال الرياضة، من خلال دعم المنتجات المحلية، وتجاوز هذه اجراءات الحظر الجائرة، وبالطبع غير الرياضية بسهولة.