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رقم الخبر: 256680 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: محليات  
إيران.. إستخدام كاميرات لكشف هوية المتلاعبين بسوق العملات الأجنبية

إيران.. إستخدام كاميرات لكشف هوية المتلاعبين بسوق العملات الأجنبية

أعلن رئيس مركز الشرطة في طهران، العميد حسين رحيمي، تثبيت كاميرات في أسواق تداول العملات الأجنبية للكشف عن هوية المخلين بالسوق.

وفي هذا السياق، أعلن العميد رحيمي، في تصريح صحفي، تشكيل شرطة خاصة لمكافحة الجرائم الاقتصادية ستبدأ نشاطها في الأسبوع القادم. ولفت إلى أن الشرطة ألقت القبص على عدد من المخلين بسوق العملات في العاصمة، مؤكداً أن المكافحة لا تزال مستمرة.

ونوه إلى أن الشرطة اتخذت إجراءات شديدة في مكافحة المخلين بسوق العملات وترصد كافة النشاطات فيها، حيث لم يتم تسجيل أي حالة للإخلال بالسوق منذ أن بدأت الشرطة بالتصدي للمتلاعبين.

وقال رحيمي رداً على سؤال حول كيفية رصد الشرطة للسوق: إن الشرطة بالتعاون مع البنك المركزي الإيراني قامت بتثبيت كاميرات لكشف الوجه في 13 ساحة رئيسية في العاصمة، حيث ترصد كافة النشاطات في السوق.

 

 
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