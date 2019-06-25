أكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمد باقر نوبخت، ضرورة عدم إيداع العائدات النفطية في الميزانية العامة للبلاد.

وخلال اجتماع للجنة الاقتصاد المقاوم اليوم الثلاثاء، قال نوبخت: تم إدراج تسديد رواتب موظفي الدولة وتخصيص الميزانية للمشاريع العمرانية على جدول أعمال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم. وأضاف: ان هذا الاجتماع مرتبط بالظروف الراهنة للبلاد نظراً لفرض أقسى أنواع الحظر على ايران.

ولفت نوبخت الى أن الاجتماع خصص أغلب وقته لمناقشة كيفية تعديل الميزانية العامة للبلاد، وكذلك تعديل هيكلية وأسس وضع الميزانية للسنوات القادمة. وتابع: من أجل أن نبقى بمأمن من الصدمات والهزات التي قد تحدث بين الحين والآخر بسبب تغيير نمط استهلاك النفط والبنزين في العالم، علينا أن نخرج هاتين السلعتين من الميزانية.

ولفت الى أنه تقرر تنفيذ 24 خطة في 4 محاور: العائدات الثابتة، الإنفاق الفاعل، الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المؤسسات؛ 11 خطة منها للعام الجاري، و13 خطة أخرى للعام القادم.